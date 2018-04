Real dankt Ronaldo 19 april 2018

Real Madrid blijft haperen in La Liga. De Koninklijke was 73 minuten op achtervolgen aangewezen tegen middenmoter Athletic Bilbao. Williams bracht de bezoekers in het openingskwartier op voorsprong. Uiteindelijk behoedde Cristiano Ronaldo himself Real voor een zesde seizoensnederlaag. In de 87ste minuut schonk hij zijn club alsnog een puntje, maar drie zaten er niet meer in.