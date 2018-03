RC Waregem-VV Westkapelle 5-0 19 maart 2018

Het mag een wonder zijn dat het 0-0 stond aan de rust. Vuyts raakte eerst niet voorbij Raevens en trapte in de rebound naast het lege doel. Een center van Desmet werd door Vandewalle naast gedevieerd. Bij een poging van Loncke redde De Jaeghere met de voet. Cornelis trapte aan de overzijde voorlangs. Ook Defoor mikte aan de verkeerde kant van de paal buiten. Op corner van Desmet kopte Sy tegen de lat. Meert besloot dan weer in de armen van Raevens. Na de rust opende Sy de score na een aflegger van Vandewalle. Vuyts trapte even later centimeters naast. Geen gelijkmaker, maar wel 2-0, toen Desmet Vandewalle bediende. Op het uur trok Sy de bal voor naar Vandewalle, die in twee keer voorbij De Jaeghere raakte. Met een kopbal op een center van Depraetere rondde Vandewalle zijn hattrick. Een kopbal van Sy werd daarna van de lijn gekeerd door Voordecker, maar in het slot legde Ameye toch de 5-0-eindcijfers vast.

