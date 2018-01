RC Waregem-VV Oostduinkerke A 2-1 22 januari 2018

Na een lange studieronde mocht Depraetere doorgaan en Vandewalle bedienen. Zijn aflegger werd door Sy binnengetrapt. Aan de overzijde vond Butsraen Raevens op zijn weg. Na balverlies op het bezoekende middenveld mocht Deprez alleen op Decorte af, maar de doelman pakte. Even later werd de voorzet van Desmet niet goed ingekopt door Vandewalle en op de poging van Deprez redde Decorte met de voet. Bezoeker Seys raakte niet voorbij Raevens, maar luttele minuten later stond het wel 1-1. Raevens duwde de vrijschop van Butsraen via de lat terug het veld in waar Dedrie de rebound lukte. Na de pauze kreeg Vandewalle een unieke kans op de voorsprong, maar doelman Decorte pareerde. Raevens hield aan de andere kant Butsraen en Vandecasteele van de 1-2. Lateraal inspelen van Deveugele op Vandewalle leidde uiteindelijk tot de winning goal.

