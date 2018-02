RC Waregem-SV Oostkamp 0-3 12 februari 2018

In een evenwichtige eerste helft kwam het beste voetbal van de bezoekers. Al vroeg bracht Raevens redding op de poging van Delcourt. Aan de overzijde kopte Sy de voorzet van Ameye over en na een corner van Dutoit kopte weer Sy op de bovenkant van de lat. Een dribbel van Canoot werd gevolgd door een uithaal, gepareerd door Raevens. Even later trapte Canoot via de rug van Driessens in hoekschop. De tweede helft begon met een duel tussen Dutoit en Vermaut, dat een penalty opleverde voor Oostkamp. Vermaut zette die zelf om. Bezoekend doelman Carron moest halfweg de tweede helft attent zijn op het voorzetschot van Depraetere. Op corner van Canoot kopte Buysse ongedekt de 0-2 binnen. Op een dieptepass van Timmerman zorgde Canoot, die even later uitgesloten werd (2x geel), zelf voor de 0-3.

