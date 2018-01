RC Lauwe-VV Oostduinkerke A 1-2 00u00 0

Na een diepe bal van Claerhout scoorde Diallo via de doelman de 1-0, Dedrie kwam net te laat om de bal nog weg te trappen voor een leeg doel. Op het kwartier kreeg Lauwe-aanvoerder Vanheuverbeke rood wegens hands. Een heel strenge sanctie van ref Fermaut. Sys (O) besloot na 20' centimeters naast. Lauwe claimde een penalty. De ref legde de bal buiten de 16m. Na een corner verdubbelde Dutry bijna de score, aanvoerder Vanlerberghe redde op de lijn. Op het uur trof Diallo de paal. Na een duel tussen doelman Degrande en Sys wees de ref naar de stip. Er was fel protest. Verhelst (L) kreeg na 68' zijn tweede geel. Een corner van Hatse vloog rechtstreeks binnen. In extra tijd redde doelman Decorte met een reflex de gelijkmaker van Delcroix.

