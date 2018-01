RC Lauwe-SV Oostkamp 1-3 00u00 0

Met een lob kwam de thuisploeg vroeg op voorsprong. Na een dubbelpass kwam topschutter Canoot na 14' alleen voor doel en scoorde de gelijkmaker. Lamah besloot over, een afstandsschot van Claerhout vloog rakelings naast. Na een voorzet vanaf rechts scoorde Canoot na 40' een tweede keer. De tweede helft verliep meer gesloten. Boubou Diallo (55') kwam alleen voor het bezoekend doel en besloot over. Na een dubbelpass kwam Bonny alleen voor doel en trapte overhoeks binnen. Er vielen nadien maar weinig kansen meer. Lauwe dreigde nog met een afstandsschot van Lamah, bezoeker Vanneste besloot net over. Ondanks de nederlaag toch een redelijke wedstrijd van de thuisploeg. Goede leiding van de in eerste provinciale debuterende Lieven Masil die lang in eerste klasse lijnrechter was.

