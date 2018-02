RC Lauwe-SasspoRT Boezinge 5-2 12 februari 2018

Dieter Vandamme kreeg na 4' de bal verkeerd op de slof, de bal maakte hoog een rare curve, keeper Scherpereel sloeg de bal uit doel. De in eerste provinciale debuterende ref Fockedey interpreteerde het als een terugspeelbal en gaf de doelman geel. Boubou Diallo trapte de onrechtstreekse vrijschop in het pak binnen. Na een verre ingooi van Callewaert stond Windels aan de tweede paal heel alleen en tikte 2-0 binnen. Na een fout van Pollet op Boubou Diallo verdiende Lauwe een penalty. Een minuut later (45') kwam die er wel na een fout van Desaever op Verhelst. Na een dubbele wissel kwam Boezinge na de rust veel meer in de match. Er vielen aan weerszijden veel kansen. Boubou (81') ging alleen door en besloot op de keeper, een bal van Delcroix werd op de lijn gered. Aan de overkant ging een rebound van Dieter Vandamme naast en redde Degrande met een uitstekende reflex een bal van Pollet in corner.

