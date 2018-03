RC Lauwe-FC Poperinge A 2-2 19 maart 2018

Boubou Diallo (L) besloot na zes minuten net over. Centrale verdediger Windels kopte een vrijschop van Verbrugghe binnen. Een vrijschop van Verbrugghe vloog na twintig minuten rakelings naast. Lauwe was in het begin dominant. Windels kopte te kort terug naar zijn doelman, Chateau kreeg de bal in de voeten en stelde gelijk. Na een hoekschop voor de thuisploeg scoorde Chateau veel te gemakkelijk een tweede keer. Een beter voetballend Lauwe ging zo met een achterstand de rust in. Na een vrijschop van Dewilde kopte Deltombe aan de tweede paal binnen. Diallo kreeg na zeventig minuten nog een mooie kans, maar de bal was te ver van zijn voet. Op corner van Verbrugghe kopte Deltombe aan de tweede paal naast. Maerten (P) kreeg na tachtig minuten zijn tweede geel. Tegen een gretig Poperinge had doelman Coolsaet na de pauze amper wat te doen.

