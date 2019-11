Exclusief voor abonnees RC Genk 21 november 2019

breidt vanaf januari zijn technische staf uit met Michel Ribeiro (44). Hij zal instaan voor de individuele ontwikkeling van de jongeren in de selectie en zal een rol spelen in de brug tussen de jeugdacademie en de A-kern. Hij was eerder al aan de slag in Genk, maar werkte de voorbije twee jaar in de MLS bij Sporting Kansas City. (KDZ)