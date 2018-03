RC GENK 10 maart 2018

00u00 0

RC Genk huldigt zondag de elf spelers die in 1998 tegen Club Brugge de eerste beker uit de clubgeschiedenis wonnen. Onder hen onder meer huidig coach Philippe Clement. Ook Aimé Anthuenis zal op de afspraak zijn. Gisteren ging het laatste van de 20.000 Genkse tickets voor de bekerfinale over de toonbank. DJ Pat Krimson zal in het Genkse fan-dorp aan het Atomium voor de muzikale omkadering zorgen. (KDZ)