heeft in een oefenwedstrijd over vier keer 30 minuten met 3-1 gewonnen van Deinze, de leider in de eerste amateurklasse. De Genkse goals waren van Uronen, Ito en Samatta. Vandevoordt (arm) en nieuwkomer Daehli (hamstring) werden uit voorzorg gespaard. (KDZ)

