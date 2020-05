Exclusief voor abonnees RC Genk: week van de waarheid voor Didillon 12 mei 2020

Het is de week van de waarheid voor Thomas Didillon in Genk. Deze week wordt beslist of de optie tot definitieve aankoop in het huurcontract van de Franse doelman van Anderlecht wordt gelicht. Het gaat tussen hem en Danny Vukovic, de Australische doelman is bijna volledig hersteld van zijn achillespeesblessure en traint opnieuw mee. Ook in het dossier rond middenvelder Eboue Kouassi, de huurling van Celtic, hakt Genk deze week de knoop door. Verder staan een nieuwe spits én een creatieve middenvelder bovenaan het lijstje van trainer Hannes Wolf. Technisch directeur Dimitri de Condé is ook van plan er alles aan te doen om sterkhouders Maehle en Lucumi in Genk te houden. (KDZ)