RC Genk thuisploeg in bekerfinale 10 februari 2018

RC Genk is de thuisploeg in de finale van de beker van België, die om zaterdag 17 maart (20.45 uur) in het Koning Boudewijnstadion betwist wordt. Dat werd gisteren bij loting bepaald. De fans van RC Genk en Standard krijgen voor de finale elk 20.000 tickets ter beschikking. De ticketverkoop wordt uitsluitend georganiseerd door de twee clubs. (RN)