RC Genk stuurt fans gratis naar Charleroi 28 november 2018

RC Genk speelt volgende woensdag in de beker in en tegen Charleroi. Dat willen de Limburgers graag met een vol bezoekersvak doen, geen evidentie op een weekdag in deze periode van het jaar. Genk krijgt 1.000 tickets en die worden gratis verdeeld via de 29 supportersclubs, het busvervoer moeten de fans wel zelf bekostigen. De Limburgers reizen deze voormiddag met 23 spelers richting Malmö. Ingvartsen, Fiolic en Zhegrova ontbreken door blessures. Als Genk morgen wint, is het zeker van een plaats bij de laatste 32 in de Europa League. (KDZ)