Exclusief voor abonnees RC Genk & Mazzu: invulling staf zorgt voor vertraging 03 juni 2019

00u00 0

Nog steeds geen witte rook voor Felice Mazzu in de Luminus Arena. Een akkoord is nog steeds heel dichtbij, maar de invulling van de technische staf zorgt voor wat vertraging. Mazzu had gehoopt om twee assistenten mee te brengen naar Genk, maar dat zien ze bij de landskampioen voorlopig niet zitten. Philippe Simonin is de fysiektrainer van de Carolo's en Mazzu wil hem er graag bij in Genk, maar met Ruben Peeters is die vacature al ingevuld bij de kampioen. Daarnaast wil Mazzu ook Samba Diawara naar Limburg halen, alleen heeft de T3 van Charleroi daar zijn woord al gegeven voor komend seizoen. De verwachting is dat de deal vandaag beklonken wordt. Dat is ook waar de Zebra's op aandringen. (KDZ)

