RC GENK- MACCABI TEL AVIV 4-1

Racing Genk won gisteren zijn vierde oefenwedstrijd van het seizoen. De tegenstander was van een groter kaliber dan de eerste drie. Genk won in het Nederlandse Swolgen met 4-1 tegen Maccabi Tel Aviv, een ploeg die over twee weken aan de bak moet in de tweede voorronde van de Champions League. Dewaest opende met een kopbalgoal de score. Ook zijn maatje in de verdediging, Carlos Cuesta, maakte een sterke eerste indruk. Na rust dikten Bongonda en Piotrowski de score aan. Gano legde de eindstand vast vanop de stip. Komende zondag sluit Genk de oefenstage af met een oefenwedstrijd tegen Lokomotiva Zagreb. (KDZ)Genk eerste helft: Vukovic, De Norre, Cuesta, Dewaest, Khammas, Berge, Heynen, Paintsil, Ndongala, Benson, Odey

