RC Genk in 3de EL-voorronde tegen Lech Poznan 03 augustus 2018

RC Genk kent zijn tegenstander in de derde voorronde van de Europa League. Na de gezondheidswandeling tegen het Luxemburgse Fola Esch wacht de Limburgers volgende week sterkere tegenstand. RC Genk ontvangt volgende donderdag Lech Poznan thuis, een week later wacht een trip naar Polen. Lech Poznan eindigde vorig seizoen derde in de Poolse competitie. Het had gisteravond verlengingen nodig om voorbij het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk te geraken. Een week geleden eindigde het duel in Wit-Rusland op 1-1, met een doelpunt van de van Benfica overgenomen João Amaral. Gisteravond stond in Polen dezelfde score op het bord na 90 minuten, maar in de verlengingen maakte de Deen Christian Gytkjær er met zijn tweede goal van de avond 2-1 van. Twee minuten voor het einde van de verlengingen beslechtte Gytkjær het pleit met zijn derde doelpunt van de avond. Poznan werkte eerder een voorronde af tegen het Armeense Gandzasar en ook daarin was Gytkjær doorslaggevend, met twee goals in de heenwedstrijd. Een man om in de gaten te houden dus. Poznan staat na twee speeldagen in de Poolse competitie mee op kop, met een 6 op 6. (RN)

