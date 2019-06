Exclusief voor abonnees RC Genk hoopvol over Nygren 15 juni 2019

Racing Genk is hoopvol dat het de deal met Benjamin Nygren in de komende dagen officieel kan afronden. De Zweedse flankaanvaller van IFK Göteborg had intussen ook een onderhoud met Felice Mazzu. Nygren wordt in juli 18 en staat ook hoog op het verlanglijstje van een resem Europese topclubs. Mogelijk ziet hij in Genk de ideale volgende stap in zijn carrière. Als Genk Nygren binnenhaalt, dan wordt hij na Théo Bongonda de tweede versterking voor de flank. Genk zou een initiële transfersom van 3,7 miljoen euro op tafel leggen. Een bedrag dat via een bonusconstructie nog kan oplopen tot 4,5 miljoen. (KDZ)