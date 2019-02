RC Genk haalt Japans international Ito 01 februari 2019

Nog een drukke laatste transferdag voor Racing Genk. Eden Zhegrova maakte het clubbestuur duidelijk dat hij de club absoluut wil verlaten omdat hij te weinig speelkansen krijgt. De 19-jarige Kosovaar is op weg naar FC Basel. In Zwitserland sluit de wintermercato pas op 15 februari, dus met dat dossier is geen haast gemoeid. Zhegrova wordt wellicht een half seizoen uitgeleend met aankoopoptie. Aan de inkomende kant moest Genk wel snel handelen om nog een vervanger op te kop te tikken. Die vonden ze in het Verre Oosten, bij de Japanse tweedeklasser Kashiwa Reysol. Daar plukt Genk de 25-jarige flankaanvaler en Japans international Junya Ito weg. Ito speelt vanavond de finale van de Asian Cup tegen Qatar. Hij zou tot het einde van het seizoen worden gehuurd met een aankoopoptie. Japanse media lieten weten dat de deal helemaal rond was, bij Racing Genk weigerden ze gisteravond nog te communiceren. (KDZ)

