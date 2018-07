RC Genk 4 Valenciennes 1 09 juli 2018

00u00 0

Racing Genk heeft gisteren zijn oefenstage in het Nederlandse Horst afgesloten met een 4-1-overwinning tegen Valenciennes FC, een Franse tweedeklasser. Joseph Paintsil scoorde voor rust zijn eerste treffer in het shirt van Racing Genk. Ook spitsen Samatta en Karelis konden na rust een goaltje meepikken. Tussendoor had Valenciennes Genk opnieuw op voorsprong gebracht na een owngoal. Vandaag zijn de Genkse spelers vrij. Morgen hervatten ze. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN