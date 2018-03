RC De Panne-US Ploegsteert 0-0 12 maart 2018

Ploegsteert had genoeg aan een puntje om de tweedeperiodetitel te pakken. Thuisspeler Verbeke had voor de rust een reuzegrote kans, maar kwam niet tot scoren. Na de rust was er dreiging van De Panne bij vooral stilliggende fases, maar de thuisploeg kon daar geen munt uit slaan. In de slotminuut waren de bezoekers nog dicht bij de winnende treffer maar thuisdoelman Cambier kon met de voet Sarrazin van de 0-1 houden. (BPN)