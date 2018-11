Razendsnel op spikes, puffend op de fiets 16 november 2018

Verandering van spijs doet eten. Dat is voor atleten niet anders en dus ruilden de meeste sporters op de olympische stage op Lanzarote gisteren de piste in voor een wielertenue. Dylan, Kevin en Jonathan Borlée namen het voortouw - Jonathan Sacoor haalde de finishfoto niet. "Meer nog, ik moest zelfs bij Anne Zagré en Jacques Borlée lossen", bekende hij. "Het is duidelijk dat wielrennen niks voor mij is." Sacoor was niet de enige die puffend van zijn tweewieler kroop. Ook spurtsters Cynthia Bolingo en Margo Van Puyvelde, leden van de Belgian Cheetahs, moesten op de tanden bijten om in de slipstream van hordeloopster Zagré te blijven. Al een geluk dat het in de namiddag regende: zo bleef hen een nieuwe tocht langs en over het vulkanische gebergte bespaard. (VH)

