Razend populair: op kamp gaan met een hond 11 april 2018

In Gingelom, in het zuiden van Limburg, kan je op kamp met je hond. Het doel is om kinderen beter te laten omgaan met hun hond. De kampen zijn een groot succes en zijn dit jaar al helemaal volzet, weet 'VTM Nieuws'.