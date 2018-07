Razend druk weekend op de baan 10 juli 2018

Komend weekend wordt bijzonder druk verkeer verwacht in Europa, met code rood voor vertrek richting zuiden. Wie naar het buitenland vertrekt, doet dat best op zondag, raadt Touring aan. Vrijdag voorspelt de organisatie vooral ellende in de ruime omgeving van Parijs en in Duitsland, al vanaf de middag. Elders in Europa worden minder problemen verwacht (code oranje). Zaterdag kleurt het hele continent rood. Op de traditionele knelpunten richting zuiden wordt het aanschuiven tussen 8 en 16 uur. Zondag daarentegen wordt een groene dag. Enige oranje vlek is het zuidoosten van Frankrijk. Aangezien dit weekend de eerste toeristen alweer terugkeren, verwacht Touring op zaterdag (geel) en zondag (oranje) ook druk verkeer richting noorden. In eigen land worden de grootste problemen voorspeld op zaterdagochtend (E40 Brussel-kust en E411 Brussel-Luxemburg) en op zondagavond (E40 Oostende-Brussel).

