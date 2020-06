Exclusief voor abonnees Rayshard Brooks werd twee keer in de rug geschoten 16 juni 2020

00u00 0

De zwarte man die in de Amerikaanse stad Atlanta stierf nadat een agent op hem had geschoten, werd tweemaal in de rug geraakt. Rayshard Brooks (27) overleed aan orgaanschade en bloedverlies door die schotwonden. Dat blijkt uit een verslag van de autopsie door de lijkschouwer van Fulton County. Het overlijden van Brooks omschrijft het autopsierapport als 'homicide' - moord of doodslag dus.