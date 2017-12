Raymond van het Groenewoud: "Mijn eerste kerst alleen. Ik ben benieuwd" Raymond van het Groenewoud evalueert deze feestdagen zijn werk en liefdesleven Redactie

00u00 0 De Krant Het wordt een ongewone kerst voor Raymond van het Groenewoud (67). Geen feesten. Geen familie. Zelfs geen vrouw. Morgen stapt hij op het vliegtuig naar Tanger - een tijdje wég van de 'Liefde', het thema dat deze dagen z'n leven zo troebleert. Pas als de laatste kalkoen van het menu verdwenen is en het vuurwerk is uitgeknald, komt hij terug. "Of ik kan leven zonder vrouw? Dat zal nog aangetoond moeten worden."

We treffen Raymond in z'n geliefde Brugge. Buiten schijnt een zeldzame winterzon. Er zijn weinig dingen in het leven waar Raymond zo verrukt van wordt als van een zeldzame winterzon - het wonderlijke wezen 'Vrouw' even niet meegeteld.

Raymond had ook 'nee' kunnen zeggen tegen dit interview. Begin deze maand raakte bekend dat er een barst zit in zijn huwelijk met gewezen nieuwsanker Sigrid Spruyt. Raymond is - niet voor het eerst - verliefd op iemand anders. Liever had hij gehad dat dat allemaal niet de pers haalde. Maar evengoed is hij er de man niet naar om iemand ooit een beleefd gesprek te weigeren. En zodoende zitten we vandaag bij koffie en een haardvuur. Raymond heeft gemberkoekjes bij.

En natuurlijk is er ook dat andere. Dat óók de pers haalde: Raymond krijgt de Lifetime Achievement Award. Dat zal gebeuren op 30 januari, wanneer de MIA's worden uitgereikt. De onderscheiding is het kroontje op vier decennia muziek maken. Voor zover Raymond nog niet in de galerij van de allergrootsten stond, is dat dus ook alweer geregeld.

