Raymond en Mathieu

Het gebeurde in Lignières-en-Berry, in het landelijke hart van Frankrijk. De twintigjarige Mathieu van der Poel had zopas talloze harten van Franse toeschouwers veroverd. Hij deed dat met een demonstratie van klasse en techniek. Na het zegegebaar dook hij niet instinctief de warme tent in. Vijftig meter voorbij de streep zwenkte hij naar links en stak over de nadar beide armen uit. Een kleine, grijsharige man nam ontroerd de omhelzing aan en aaide de jongen over de kruin. Grootvader en kleinzoon, drie generaties verstrengeld, in tederheid, in liefde. Raymond Poulidor, 'papy' van David en Mathieu, mocht mee op het podium en legde daar zijn hoofd op de schouder van de 'kleine'. Ik zag vochtige glans in zijn ogen. Het is iedere opa's droom: nog bij leven het geluk van zijn kleinzonen savoureren. Ik zag twee even minzame blikken, vier even blozende wangen, dezelfde authentieke warmte, niet de minste zweem van pose. Ik dacht aan de ochtend van die dag. Bij de deur van ons hotel in Bourges zag ik Paul Herygers een renner uitwuiven. In de verte verliet Mathieu de grote parkeerruimte. Hij draaide zich even om, stak de arm nog eens op en zag mij verschijnen. Waarop hij prompt remde, weerkeerde en overtuigend sprak: "Het zou wel erg onbeleefd zijn u niet te groeten." Waarna hij mij de hand drukte en ik hem zei dat ik zelden zoveel menselijke klasse ervaren had. "Een vriendelijk gebaar kost weinig moeite", riep hij nog en verdween dan voor een inrijritje van een uur. Paul en ik bekeken elkaar, glimlachten en hadden plots geen last van de bijtende januarikoude. Nu ik daar bij stilsta: mijn allereerste contact met het fenomeen werd door hemzelf gelegd. Met Raymond liep dat anders, zij het in dezelfde gemoedelijkheid. Daar zat hij, op zijn stoeltje in het startdorp van de Tour, met een geel polobloesje aan. Of ik hem een paar vragen over Anquetil mocht stellen? Mais bien sûr, met plezier. Waarna zich een causerietje van een halfuur ontspon. Poulidor nam me vertellend bij de arm, tikte me af en toe op de rug en lachte minzaam bij het uitklaren van een misverstand. "Mensen denken dat Anquetil en ik als vijanden leefden. Niets is minder waar. Eén van de avonden voor zijn dood ontbood Jacques me aan zijn sterfbed. Ik zegde mijn reis over de oceaan af en reed door de nacht naar Normandië. Op kousenvoeten stapte ik zijn kamer binnen. Waarop Jacques me wenkte, zijn lippen bij mijn oor bracht en fluisterde: 'De kans dat ik naar de hemel ga is klein. Maar waar ik ook naartoe ga, ik zal u weer voor zijn.' Jacques en ik, wij zijn voor de eeuwigheid in humor met elkaar verbonden. Rivaliteit is voor tijdens de race, respect veegt die uit." Ik weet zeker dat David en Mathieu het verlies, het verdriet op hun schouders naar Tabor dragen. In die rugzak van warmte zitten ook eenvoud, waarachtigheid en dankbaarheid. Spreekt voor zich dat hij, die in Tabor nooit verloor, mét en vóór Raymond wil winnen.

