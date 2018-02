Raymond, de musical Tickets nu te koop 07 februari 2018

Vorige week nog mocht Raymond van het Groenewoud tijdens de MIA's een award in ontvangst nemen voor zijn hele carrière. Wie van zijn repertoire wil genieten, kan nu tickets boeken voor 'Meiskes & Jongens', een musical over Raymonds werk. De voorstelling is gebaseerd op het toneelstuk van theatermaker Arne Sierens. Het toont een rijke familie, waar alles perfect loopt. Tot een vriendinnetje van de zonen op bezoek komt en blijkt dat hun vader haar al enige tijd goed kent. Opeens worden alle barsten binnen het gezin pijnlijk zichtbaar. De musical wordt niet per se een 'best of', maar het volledige arrangement van Raymond van het Groenewoud wordt verwerkt in de show. "Een gevoel van gestreelde ijdelheid overheerst", zegt hij.

