Ratten vallen nu ook politici aan in Frankrijk 22 augustus 2018

Parijs kampt al jaren met een rattenplaag, maar nu zijn ook de Franse politici kop van Jut. Het ongedierte knaagt zich een weg door de gangen van de Franse overheidsgebouwen. Maandag doken zelfs ratten en muizen op in de Tweede Kamer. Aurore Bergé, woordvoerster van regeringspartij LREM, riep op om katten los te laten om de knaagdieren te vangen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken besloot eerder al de katten Nomi en Noé in te schakelen. Ook staatssecretarissen Jacqueline Gourault en Christophe Castaner lieten al weten last te hebben van het ongedierte in hun woonst in de Franse hoofdstad. Volgens schattingen zitten er in Parijs 3 tot 4 miljoen ratten. Vorig jaar werd anderhalf miljoen euro vrijgemaakt om vallen te zetten en gif te verspreiden. Dit jaar kwam daar nog eens een miljoen bij, maar het probleem raakt niet opgelost. (ND)

