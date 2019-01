Raskin definitief aan de zijlijn bij onderzoek voetbalschandaal 16 januari 2019

00u00

Onderzoeksrechter Joris Raskin krijgt het onderzoek naar het voetbalschandaal rond spilfiguren Dejan Veljkovic en Mogi Bayat niet terug in handen. Het federaal parket was in beroep gegaan tegen het vonnis van het Antwerpse Hof van Beroep dat instemde met het wrakingsverzoek omdat er 'een objectieve schijn van partijdigheid kon bestaan'. Raskin had een mandaat in de licentiecommissie terwijl een deel van het onderzoek werd gevoerd. "Het wrakingsverzoek van de advocaten van scheidsrechter Bart Vertenten kwam te laat", aldus het federaal parket. "Op 19 oktober 2018 had één van de advocaten nog een onderhoud met de onderzoeksrechter terwijl zij op dat ogenblik al wisten dat hij lid was van de licentiecommissie. Toen bleek er nog geen gebrek aan vertrouwen in zijn onafhankelijkheid en objectiviteit." Omdat het vonnis voor het Hof van Beroep op die argumentatie geen antwoord bood, oordeelde het parket-generaal dat de wraking ongedaan gemaakt moest worden, maar het Hof van Cassatie veegde die argumentatie gisteren van tafel. Na het wrakingsverzoek was Raskin al vervangen door een collega. (KSN)

