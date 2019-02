Raskin (17) weer op Sclessin 07 februari 2019

Anderlecht, AA Gent en voor de tweede keer Standard. Op amper 17-jarige leeftijd heeft Nicolas Raskin een CV waar veel ervaren collega's jaloers op zouden zijn. Gisteren werd de middenvelder voorgesteld op Sclessin, waar hij eerder zeven jaar bij de jeugd speelde. "Gent wilde me eerst uitlenen, maar toen ik hoorde dat ik kon terugkeren naar Standard, heb ik niet getwijfeld", vertelde de jeugdinternational. "Zondag, toen ik de supporters zag, beleefde ik opnieuw de emoties die ik was kwijtgeraakt. Bij Gent had ik drie coaches in anderhalf jaar - dat is niet ideaal voor een jonge speler. Met een voorzitter als meneer Venanzi en een trainersstaf met Michel Preud'homme en Emilio Ferrera moet je je geen vragen stellen." (VDVJ/FDZ)

