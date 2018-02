Raskin (16) eerste speler in eerste klasse geboren na 2000 12 februari 2018

Nicolas Raskin vierde tegen STVV zijn debuut voor AA Gent. De 16-jarige middenvelder mocht acht minuten voor tijd invallen voor Yuya Kubo. Raskin werd vorige zomer door AA Gent weggeplukt bij Anderlecht, waar de jonge middenvelder minder doorgroeimogelijkheden zag. Met zijn 16 jaar en 352 dagen is Raskin niet de jongste speler ooit in de Belgische competitie. Die eer komt nog altijd toe aan Nii Lamptey (16 jaar en 6 dagen), voor Romelu Lukaku (16 jaar en 11 dagen). Bij Gent moet Raskin in de moderne tijden slechts één jongere debutant laten voorgaan. Kristof Snelders speelde zijn eerste wedstrijd voor de Buffalo's op 16 jaar en 85 dagen. Nicolas Raskin - geboren op 23 februari 2001 - is wel de eerste speler in de Belgische competitie die geboren is in deze eeuw. Gisteren trok Raskin met de nationale U17 op stage naar Spanje, om het EK voor te bereiden. (RN/JSe)

