Rashford weer fit 16 juni 2018

Iedereen is weer fit bij Engeland. Marcus Rashford hervatte gisteren de training. De aanvaller van Man United, sukkelend na een tik op de knie, is geen basisspeler, wel een eerste back-upoptie. Phil Jones, ook invaller, bezong de lof van Eden Hazard: "Hij is een van de beste spelers op dit WK. Een moeilijke speler om het tegen op te nemen. Maar we maken ons geen zorgen." (KTH)