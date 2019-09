Exclusief voor abonnees Rare jongens, die Bart De Wever en Luk Alloo 11 september 2019

Volgens Luk Alloo is het een uitgemaakte zaak: er wordt té hard en té intens aan politiek gedaan in ons land. Vanavond besluit hij daarom in '(h)ALLOOMEDIA' de koe bij de horens te vatten: hij haalt N-VA-voorzitter Bart De Wever uit een vergadering voor een atypische stadswandeling. Samen met een klein leger Romeinen katapulteert hij de Antwerpse burgemeester terug naar de klassieke oudheid, zijn favoriete tijdperk.

