Exclusief voor abonnees Rapporten vrijgegeven: Experts exitstrategie vaak strenger dan politici 09 juni 2020

Hoe de exitstrategie in België is voorbereid? Sinds gisteren kan u dat nalezen in de rapporten van de zogenaamde GEES, de expertengroep onder leiding van professor Erika Vlieghe. Rode draad doorheen die meer dan 100 pagina's? De politiek ging soms verder dan de experts durfden te adviseren.