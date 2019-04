Exclusief voor abonnees Rapper Nipsey Hussle (33) sterft bij schietpartij 02 april 2019

De Amerikaanse hiphopper Nipsey Hussle is zondagnamiddag doodgeschoten voor zijn kledingzaak Marathon Clothing in Los Angeles. Onbekenden openden het vuur voor de zaak. Twee mensen raakten daarbij gewond, Nipsey zelf overleed in het ziekenhuis. De politie van L.A. laat weten nog geen verdachte te hebben opgepakt.

