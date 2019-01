Rapper Moreno gaf op school voordrachten over tienerpooiers 12 januari 2019

00u00 0

De Antwerpse rapper Moreno, die deze week in opspraak kwam door het nummer 'Amigo' van de bevriende rapper Soufiane Eddyani, vindt dat er te veel onjuistheden zijn verteld over hem. Zo werd beweerd dat de jongeman amper schuldinzicht heeft. Nochtans heeft Moreno al enkele voordrachten in scholen gegeven om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van tienerpooiers, net datgene waarvoor hij veroordeeld is met een celstraf van vijf jaar. Want Bilal A., hoe Moreno echt heet, zou een 15-jarig meisje in de prostitutie gedwongen hebben. "Het Gentse parket heeft bekendgemaakt dat er ook een nieuwe klacht wegens zedenfeiten is tegen hem", zegt zijn advocaat Marijn Van Nooten. "Maar hij heeft geen idee waarover die gaat. Ze dateert al van vorige zomer. Dus zo ernstig of zo dringend zal die klacht niet zijn. Volgende week geven we een persconferentie om onze standpunten toe te lichten." (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN