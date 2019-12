Exclusief voor abonnees Rapper Juice Wrld (21) wordt onwel op luchthaven en sterft 09 december 2019

De muziekwereld rouwt om Juice Wrld. De Amerikaanse rapper werd gisteren onwel op de luchthaven van Chicago en overleed even later in het ziekenhuis. De artiest was nog maar 21. Juice Wrld, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heette, werd gezien als een groot talent en stond vorig jaar nog op de affiche van het festival Les Ardentes in Luik. Hij werd bekend met de hits 'Lucid Dreams' en 'All Girls Are the Same'. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend, maar getuigen zagen bloed uit zijn mond komen toen hij onwel werd. Amerikaanse media hebben het over een beroerte en een aanval. Meteen na zijn overlijden stroomden de reacties van over de hele wereld toe.

