Rapper Damso bedankt voor heisa rond WK-lied

12 maart 2018

Voor het eerst sinds de voetbalbond hem dumpte als leverancier van het WK-lied, laat Damso van zich horen. De Brusselse rapper lijkt vooral erg blij met de aandacht. "Deze promo is exact wat ik nodig had voor mijn nieuwe album, dat op 15 juni verschijnt", luidt het op Twitter. "Dames en juffrouwen, mannenhaters en feministen, ik vergeef jullie en bedank jullie voor de ophef rond mijn persoon. Ik weet niet wat te zeggen, ik vind geen woorden... Dit is ongelooflijk sympathiek. Ik kus jullie teder op de plaats waar het deugd doet. Jullie geliefde, Damso." De grofgebekte rapper was aangezocht een WK-hymne te componeren om de Rode Duivels straks aan te vuren in Rusland, tot grote ergernis van de Vrouwenraad. De KBVB bleef aanvankelijk bij z'n keuze, maar liet Damso uiteindelijk toch vallen onder druk van de sponsors én enkele voetbalclubs.

