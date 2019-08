Exclusief voor abonnees Rapper A$AP Rocky terug thuis in L.A. 05 augustus 2019

00u00 0

A$AP Rocky is weer thuis. De rapper, die vrijdag in Zweden te horen kreeg dat hij de uitspraak van zijn mishandelingszaak thuis mag afwachten, landde diezelfde avond nog met een privévliegtuig in Los Angeles. De 30-jarige Amerikaan, echte naam Rakim Mayers, zat sinds 2 juli vast. Er wordt een celstraf van 6 maanden tegen hem geëist.