Rantsoeneren voor de storm

De stilte voor de storm. Er is geen beter moment om rantsoen in te slaan net vóór een orkaan aan land gaat. Dat weten ook de inwoners van Davie in de Amerikaanse staat Florida, die in afwachting van de orkaan Dorian de rekken van de grootwarenhuizen leegkopen. Dorian raast momenteel over de Atlantische Oceaan en zal vermoedelijk morgen of maandag de zuidoostkust van de VS bereiken, volgens meteorologen met de status van een 'zeer krachtige orkaan'. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn reis naar Polen inmiddels geannuleerd met het oog op de komst van Dorian. (OSG)

