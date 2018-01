Rankingschade valt mee 19 januari 2018

Met een kwartfinale vorig jaar en een uitschakeling in de tweede ronde dit jaar verliest David Goffin 315 ATP-punten. Als nummer 7 van de wereld heeft hij wel een flinke buffer. In zoverre dat jongens als Del Potro, Carreno Busta, Djokovic en Kyrgios al de halve finale of finale moeten bereiken om hem voorbij te gaan. Dat zullen ze niet allemaal doen, waardoor Goffin over tien dagen nog altijd in de top 10 zal staan. (FDW)