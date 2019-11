Exclusief voor abonnees Rangnick, Ten Hag en Wenger genoemd bij Bayern 06 november 2019

Bayern rekent de komende weken op Herr Flick. Het is nog onzeker hoelang Hansi Flick, oud-assistent van Joachim Löw bij de Duitse nationale ploeg, baas blijft in Munchen. De club zoekt naarstig naar een opvolger voor de opgestapte Niko Kovac, maar binnen de bestuurskamer bestaat er geen unanimiteit. Ralf Rangnick, overkoepelend sportdirecteur bij de Red Bull-groep, is een voornaam kandidaat. Bayern polste hem vorige zomer al, maar niet iedereen ziet hem graag komen. Ook de namen van Arsène Wenger (tot het einde van het seizoen) en Erik ten Hag (Ajax) passeerden de revue. De piste Mourinho wordt ontkend. (KTH)