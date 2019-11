Exclusief voor abonnees Ramsey leidt Wales naar EK 20 november 2019

00u00 0

Wales en Hongarije konden in een onderling duel uitmaken wie er na Kroatië als tweede eindigde in groep E. Uiteindelijk trokken de Welshmen aan het langste eind. Juventus-middenvelder Ramsey leidde zijn land met twee treffers naar de zege. Bale gaf de assist voor de openingsgoal. Wales gaat zo net als in 2016 naar het EK. Toen schakelde het de Rode Duivels uit in de kwartfinale. (ABD)