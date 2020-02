Exclusief voor abonnees Rampdag voor Bel20, topdag voor goud 28 februari 2020

De vrees dat het coronavirus een zeer zware economische impact zal hebben, heeft de beurzen in Europa gisteren weer diep in het rood geduwd. De Bel20, de belangrijkste index van de Brusselse beurs, sloot 4,98% in het rood. Dat is het slechtste resultaat sinds 24 juni 2016, de dag na het brexit-referendum. AB InBev was een uitschieter met een verlies van 10,97%.

