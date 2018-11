Ramos plant gerechtelijke stappen na dopingbeschuldigingen 26 november 2018

Sergio Ramos gebruikt opnieuw zijn ellebogen. De verdediger heeft met een officieel statement gereageerd op de dopingbeschuldingen aan zijn adres. Football Leaks onthulde dat de Spanjaard twee keer de regels zou overtreden hebben. "Ik heb nooit enige vorm van doping gebruikt", weerlegt Ramos. "Artikels over deze zaak verdraaien de waarheid. De twee specifieke gevallen waaraan gerefereerd wordt, kan ik snel verklaren." Zo was er sprake van een positieve test aan de vooravond van de Champions League-finale tegen Juventus. "Ik kreeg voor die wedstrijd een standaardbehandeling (met dexamethasone, een middel dat op de dopinglijst staat maar buiten competitie mag worden gebruikt, red.). Die behandeling werd aangegeven en uitgevoerd door de medische staf van de club. De zaak is intussen uitgeklaard met de UEFA." Op 15 april van dit jaar ging Ramos tegen de regels in eerst douchen bij een controle. "Mét de toestemming van de verantwoordelijke", benadrukt de Spanjaard. "Hij is de hele tijd in mijn buurt gebleven. Daarna heb ik de test doorstaan." (VDVJ)

