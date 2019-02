Ramos moet extra Champions League-schorsing vrezen 27 februari 2019

Daar komt de boemerang. Sergio Ramos moet dan toch een extra schorsing vrezen voor zijn bewuste gele kaart in het Champions League-duel tegen Ajax. In eerste instantie had de Real-aanvoerder dat zelfs toegegeven, maar achteraf keerde hij - na het vernemen van de mogelijke straf? - zijn kar. De UEFA heeft de Spanjaard nu officieel in staat van beschuldiging gesteld. Morgen komt de zaak voor. Valencia-middenvelder Geoffrey Kondogbia kreeg onlangs een schorsing van twee wedstrijden voor dezelfde actie. (VDVJ)