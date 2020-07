Exclusief voor abonnees Ramos doet het weer 03 juli 2020

Werkelijk. Zo ontzettend slecht voetbalde Real Madrid. Een kampioen onwaardig. Courtois verhinderde vroeg de voorsprong voor Getafe. Madrid had geen snelheid, geen organisatie, en had alle moeite van de wereld om te ontsnappen aan de hoge druk van de tegenstander. Eén kans voor Vinicius, puik gered door doelman Soria. Zidane wisselde, zonder dat het soelaas bracht. Een zootje. Geen plan, niks ideeën, je reinste toevalsvoetbal. Toevallig haakte een Getafe-verdediger de doorgebroken Carvajal in de zestienmeter. Sergio Ramos zette de penalty om (1-0). Madrid staat vijf speeldagen voor het einde 4 punten los op Barcelona, maar ontmoet de komende weken niets dan ploegen in vorm: Bilbao, Granada, Villarreal. It ain't over till... (SK)

