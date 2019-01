Ramkrakers weg met 40.000 euro aan blaasinstrumenten 29 januari 2019

Drie gemaskerde criminelen zijn gisterochtend voor de tweede keer in één jaar met een bestelwagen door de vitrine van een muziekwinkel in Lummen geknald. Ze beukten met hun auto dwars door het glas en sprongen door de opening naar binnen. Ze gingen aan de haal met een dertigtal dure blaasinstrumenten. De totale buit wordt geschat op 40.000 euro. "De bewakingsbeelden zijn hallucinant", toont zaakvoerder Rudi Jongen van muziekzaak Adams. "Je ziet de daders eerst het terrein net naast onze winkel oprijden met een knalrode bestelwagen. Met diezelfde auto manoeuvreren ze wat en rammen ze vervolgens onze vitrine. De gemaskerde daders zien we in enkele minuten met een heleboel blaasinstrumenten aan de haal gaan." Speurwerk leerde de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad al dat het voertuig dat gebruikt werd afgelopen weekend gestolen werd in het Waalse Borgworm. (RTZ)

