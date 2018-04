Ramkrakers aan de haal met 20 airsoftgeweren 14 april 2018

Drie gemaskerde mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag rond vier uur met hun BMW achterwaarts binnengereden in een modelbouwzaak in Zonhoven. "De kassa interesseerde hen niet", vertelt zaakvoerder Glenn Cara. "Het was hen duidelijk om onze airsoftwapens te doen. Die zijn realistisch nagemaakt, maar ze zijn bedoeld voor een paintball-achtig spelletje. Ze worden geladen met ongevaarlijke bolletjes. De daders konden er een twintigtal meegraaien. Ook een luchtdrukwapen is weg." Mogelijk willen de dieven de namaakwapens gebruiken voor overvallen. De auto waarmee ze ramkraak pleegden, staken ze even later in brand in Waterschei. Het gerechtelijke labo kwam ter plaatse voor uitgebreid sporenonderzoek. (RTZ)

